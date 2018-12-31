Öldürülen Genç Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öldürülen genç taraftarın son görüntüleri ortaya çıktıİSTANBUL - Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Öldürülen genç taraftarın son görüntüleri ortaya çıktı



İSTANBUL - Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yücel'in sekerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Süper Amatör kümede oynanacak olan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylar sırasında Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü. Küçükköy taraftarı Yücel'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbede sonrasında bıçaklanan Yücel'in sekerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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