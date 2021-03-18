Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2) - Son Dakika

Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)
18.03.2021 13:47
CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİBurdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Canbulut'un cenazesinin Bucak'a bağlı Susuz köyünde toprağa verileceği belirtildi.Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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