Öldürülen halı yıkamacının katili, eski çalışanı çıktı - Son Dakika

KONYA'da eşinin üzerine kayıtlı halı yıkama atölyesinde Yusuf Öztürk'ü (36), tabancayla vurarak öldüren Halil Ağralı'nın(39) ortağı değil, eski çalışanı olduğu ortaya çıktı. Öldürülen Öztürk'ün eşi Kübra Öztürk, "Cinayetin işlenmesinden bir gün önce Yusuf, elemanımız Halil Ağralı'nın performansından memnun olmadığını söyleyince işten çıkarma kararı aldık. Halil, iş yeri ortağımız değildi" dedi.

Olay, geçen 28 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. Halil Ağralı atölyeye gelerek, Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağralı belinden çıkardığı tabancayla ortağı Yusuf Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayarak atölyenin önünde bekleyen Ağralı, ihbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri tarafından üzerindeki suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Ağralı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öldürülen Yusuf Öztürk'ün eşi Kübra Öztürk, iş yerinin kendi adına kayıtlı olduğunu belirterek, "İş yeri benim üzerime kayıtlı. İşlerimizi eşim yürütüyordu. Cinayetin işlenmesinden bir gün önce Yusuf, elemanımız Halil Ağralı'nın performansından memnun olmadığını söyleyince işten çıkarma kararı aldık. Halil, iş yeri ortağımız değildi. Aralarında çıkan tartışmanın da işten çıkarma nedeniyle kaynaklanmış olabilir." dedi.

?