Handan Bul ve Yusuf Uğur'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Öldürülen Handan'ın en yakın arkadaşı: Yusuf, son 7 ayda ona hayatı zehretti

Son Dakika › Güncel › ESKİŞEHİR Öldürülen Handan'ın arkadaşı konuştu Son 7 ayda Handan'a hayatı zehir etti... - Son Dakika

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