ÖLDÜRÜLEN İLKNUR'UN ABLASI: EN YAKIN ZAMANDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUZ - Son Dakika

KIRKLARELİ'de Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel'in (42), geçen yıl Kasım ayında sokakta kendisini 4 yıldır takip eden Selçuk Gezici (44) tarafından öldürülmesi ile ilgili konuşan ablası Nesrin Gökay, yargılama sürecinin ağır işlediğini belirterek "En yakın zamanda ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Çünkü süreç gerçekten uzuyor ve uzadıkça bizim de canımız yanıyor. Bir an önce cezasını bulmasını istiyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan ve yeni evlenen İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021'de akşam saatlerinde işinden çıktıktan sonra Fatih Caddesi'nde kendisini 4 yıldır takip eden Selçuk Gezici'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuncel'i vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklayan Gezici, aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İlknur Gökay Tuncel, hayatını kaybetti. Selçuk Gezici ise tedavisinin ardından tutuklandı. Soruşturmanın ardından hazırlanıp Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Selçuk Gezici hakkında 'kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

'BU YASALARI BİRAZ DAHA SERTLEŞTİRELİM'

Öldürülen İlknur Gökay Tuncel'in babası Recep Gökay ve ablası Nesrin Gökay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ilk kez İlknur'suz geçirdi. Baba Gökay, kızının bir cani tarafından öldürüldüğünü belirterek, "Bu öldürme olayına kadar gerekli müracaatlarımızı her yere yaptık. Önce gidiyoruz, ifademiz alınıyor, arkadan gelen cani, ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyor. Bir böyle, üç böyle, beş böyle. Bunu sürekli anlattık. Fakat yasalar böyleymiş, yasalara karşı boynumuz kıldan ince ama şunu iyi bilelim ki; bu kadın hakları konusundaki yasalar yetersizdir. Katiller mahkemeye çıkıyor; iyi baktın iyi hal indirimi, kötü baktın iyi hal indirimi. Böyle bir dünya yok. Şimdi Gökay ailesi olarak mahkeme sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah iyi kararlar çıkar da yaramız biraz hafifler diyoruz. Ama yasalar, kadın hakları konusunda maalesef yeterli değil. Daha ne kadar sürecek, bu durum bilmiyorum. Devlet büyüklerine sesleniyorum; bu yasaları biraz daha sertleştirelim, canı yanan bizleriz" dedi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE PEŞİNİ BIRAKMADI'

İlknur'un ablası Nesrin Gökay ise katilin en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek "Devlet büyüklerine sesleniyoruz; bu kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten her gün ülkemizde bunlar yaşanıyor, bunların son bulmasını istiyoruz. Devletimize güveniyoruz ve en ağır şekilde cezasını almasını istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını almasını istiyoruz, tahrik indirimlerinden veya başka herhangi bir suç hafifletici sebepten faydalanmasını istemiyoruz. Bu 4 yıldan beri devam eden bir olay. ve 4 yıldan beri sürekli rahatsız etti. Bunun kameralarda kayıtları var, şahitlerimiz var, davalarımız var. Bunları ihlal etti. Daha önce uzaklaştırma kararı verildi, ihlal etti, hiçbir şekilde peşini bırakmadı. Devamlı şikayette bulunduk, avukat bile tuttuk. Kendisi kurtulmak için avukat dahi tuttuk ama bir türlü bir yol katedemedik. Maalesef henüz adli rapor çıkarılmadı. Bir an önce adli raporun çıkarılmasını istiyoruz ve mahkemede en yakın zamanda ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Çünkü süreç gerçekten uzuyor ve uzadıkça bizim de canımız yanıyor. Bir an önce cezasını bulmasını istiyoruz" diye konuştu.