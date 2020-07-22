Öldürülen inşaat işçilerinin aileleri sinir krizleri geçirdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cesetleri toprağa gömülmüş halde bulunan amca çocukları Salim Çatma ve Soner Çatma'nın hastane morgundaki otopsileri sürüyor. Acı haberi alan yakınları ise morg önünde gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre Salim Çatma'nın eşinin önceki gün kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cesetleri inşaat işçiliği için geldikleri Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu. Soner ve Salim Çatma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin morgdaki otopsi işlemleri sürüyor.

Öte yandan Soner ve Salim Çatma'nın acı haberini alan yakınları morg önüne geldi. Burada bekleyen yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü. Öte yandan jandarmanın Serkan A., babası İsmail A. ve akrabaları S.K.'yı yakalama çalışmaları sürüyor. Serkan A.'nın hükümlü kadrosundan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda ambulans şoförü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Uyuşturucu operasyonundan tutuklanmışlar

Jandarmanın her yerde aradığı Serkan A. ile babası İsmail A.'nın geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalandıkları ortaya çıktı. Serkan A. ve babası İsmail A.'nın bahçeye ektikleri 22 bin kök hint kenevir; ekiplerce ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. Baba ve oğlu tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

Olay

Edinilen bilgiye göre, Salim Çatma Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen 17 Temmuz günü çalışmak için gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Salim Çatma'nın ailesi durumu Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., İ.A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.Olayın ardından Zonguldak Valiliği de resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda Salim Çatma ve birlikte inşaat içinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi. S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cesetleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.Cesetlerin gömüldüğü değerlendirilen ormanlık bölgede iz takip ve kadavra köpeklerle birlikte yapılan arama sonucunda Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetlerine gömülü vaziyette ulaşıldı. Şüphelilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen (8) şüpheliden M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y. E. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.S.A., İ.A. ve S.K. isimli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor. - ZONGULDAK