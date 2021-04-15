Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, alacak -verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Harun Algül'ü (36) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Serdar Can'ın, cinayeti gasp amacıyla işlediği iddia edildi. Şikayetçi avukatı Gencay Koç, "Yağma suçuna teşebbüs olduğu yönünde suç duyurusunda bulunduk ama şikayetimiz havada kaldı" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre borç- alacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İkili, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.