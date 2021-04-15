Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi - Son Dakika

Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi

15.04.2021 12:08
Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, alacak -verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Harun Algül'ü (36) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Serdar Can'ın, cinayeti gasp amacıyla işlediği iddia edildi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, alacak -verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Harun Algül'ü (36) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Serdar Can'ın, cinayeti gasp amacıyla işlediği iddia edildi. Şikayetçi avukatı Gencay Koç, "Yağma suçuna teşebbüs olduğu yönünde suç duyurusunda bulunduk ama şikayetimiz havada kaldı" dedi.

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre borç- alacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İkili, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

'MAKTULÜ TANIMAM'Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddaname Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, maktulün yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, ölen Harun Algül'ü tanımadığını ve bir alış verişi olmadığını öne sürdü. Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi: "Aydın Eser arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım."'YÜZÜME YUMRUK ATTI'Aydın Eser ise ifadesinde, Harun Algül'ün M.Ö. ile birlikte olay yerine geldiğini belirterek, "Maktul bize 'Siz kimsiniz benim depoma geliyorsunuz?' diyerek yüzüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra birkaç kişi daha bana vurdu. Yerden kalkmaya çalışırken maktul Harun Algül, çay demliğini şakak bölgeme fırlattı. O sırada M.B. isimli şahıs silahla üzerime doğru geldi ve 2-3 el silah sesi duydum. Ama kimin ateş ettiğini görmedim. Harun Algül'ün yere düştüğünü gördüm. Bu sırada M.Ö. ile Serdar Can tüfeği çekiştiriyordu. Tüfek yine patladı. Sonrasında Serdar Can ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" dedi.DURUŞMA ERTELENDİ3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda, Aydın Eser tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, son duruşmaya, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma eksiklerin tamamlanması için 17 Mayıs'a ertelendi.'SANIKLAR HAZIRLIKLI GELMİŞ'Duruşma sonrası açıklama yapan şikayetçi avukatı Gencay Koç, olayın olduğu tarihte soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Sanıkların olay yerine hazırlıklı olarak, tüfek ve iki araçla geldiklerine dikkati çeken avukat Koç, "Sanıkların bir tasarı içerisinde hareket ettikleri ortadadır. Olay olduğunda, sıcağı sıcağına sanıklar hakkında 'yağma' suçuna teşebbüs açısından suç duyurusunda bulunduk, ancak tahkikat genişletilmemiştir. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin şikayet dilekçemize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir. Şikayetimiz havada kalmıştır" diye konuştu.Davanın 1 yılın sonunda açılabildiğine dikkati çeken avukat Gencay Koç, "Kısıtlama kararı alınmış ve dosyaya erişimimiz engellenmiştir. Kısıtlama kararına yaptığımız itiraz sonucunda dava ancak açılabilmiştir. Dosyaya da dava açıldıktan sonra vakıf olabildik. Şu an yargılama devam ediyor. Gerçeklerin elbette ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi

Serdar Can, Korkuteli, Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüsten 5,5 ayda 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Gözü dönmüş koca, boşanma aşamasında olduğu eşini rehin aldı Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma iznini yenilemedi! Kendi isteğiyle dönene 240 bin TL verecekler Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Zeynep Demirel, Seksenler dizisinde rol alacak Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler

Son Dakika Haberleri
12:46 Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı
12:34 Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin
12:24 Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
11:57 Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet
11:41 Amcasını öldürüp ceset parçalarını farklı yerlere atan cani yeğene müebbet hapis cezası
11:35 8,05'ten işlem gören dolar güne düşüşle başladı
11:19 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor
11:14 Milli Eğitim Bakanlığı vatandaşları uyardı: Bu linke sakın tıklamayın
11:11 "Aşılar çöpe gidiyor" iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: İsraf söz konusu değildir
Ali Koç yeniden aday oluyor, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç yeniden aday oluyor, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:06
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin Vaka sayısı artan İznik'te endişelenen vatandaşlar İstanbullulara çağrı yaptı: Buraya gelmeyin         
12:34
Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor Fenerbahçe, yeni dijital platform projesiyle 100 milyon TL gelir hedefliyor         
12:22
Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet Askeri törende yapılan twerk dans performansı kriz çıkardı: Bu tam bir rezalet         
11:58
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı Platonik aşık dehşet saçtı! Önce yeni nişanlı genç kızı vurdu, sonra kendi canına kıydı         
11:12
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı Dolandırıcılığın böylesi! 15 yıl önce karşılaştığı evsiz hamile kadına yaptığı iyilik talihsiz vatandaşı borca batırdı         
10:12
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı Azeri şarkıcı Nicat Şakirli, hayran olduğu İbrahim Tatlıses'e yakın olmak için Türkiye'ye yatırım yaptı         
08:33
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 13:25:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei