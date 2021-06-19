Öldürülen iş insanının ailesinin avukatından mütalaaya 'beraat' tepkisi - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, iş insanı Harun Algül'ü (36) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Serdar Can'ın ömür boyu hapsi, tutuksuz sanık Aydın Eser'in beraati istendi. Algül ailesinin avukatı Gencay Koç, savcının Aydın Eser hakkındaki mütalaasını eleştirerek, cinayetten hüküm giymesi gerektiğini belirtti.

Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre, borç- alacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Taraflar arasında çıkan arbedede Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Can ve Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Can ile Eser, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.