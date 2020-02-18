Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü - Son Dakika
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Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü

7 saat önce

Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.

Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü, System.String[]

Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.


Afyonkarahisar'da çalıştığı otelden 11 Şubat günü mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınmayan Dursiye Sağlam'ın cinayete kurban gittiği bu sabah öğrenildi. Cinayetin ardından 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın Kanlıca Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki evi sessizliğe büründü. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
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