Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü - Son Dakika

Öldürülen kadının evi sessizliğe büründü
7 saat önce
Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:42 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da, erkek arkadaşı tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın ölümünün ardından oturduğu ev sessizliğe büründü.
Afyonkarahisar'da çalıştığı otelden 11 Şubat günü mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınmayan Dursiye Sağlam'ın cinayete kurban gittiği bu sabah öğrenildi. Cinayetin ardından 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam'ın Kanlıca Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki evi sessizliğe büründü. - AFYONKARAHİSAR
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