(Öldürülen kadının fotoğrafıyla) FATİH'TE DEHŞET; BANKACI KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Öldürülen kadının fotoğrafıyla) FATİH'TE DEHŞET; BANKACI KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

(Öldürülen kadının fotoğrafıyla) FATİH'TE DEHŞET; BANKACI KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

15 dakika önce

FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü.

(Öldürülen kadının fotoğrafıyla) FATİH'TE DEHŞET; BANKACI KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ, System.String[]
FATİH'te bankacı olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Pınar Baykan evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Baykan'ın eşi ve kayınpederi gözaltına alındı.

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bankacı olan 32 yaşındaki Pınar Baykan, henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinde bıçaklandı. Genç kadın vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 3 bıçak darbesiyle yere yığıldı. Bir süre sonra mesai arkadaşları işe gelmeyen ve telefonuna ulaşamadıkları arkadaşlarının durumundan şüphelendi. Banka çalışanları durumu genç kadının eşine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri salonun ortasında kanlar içinde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri kadının eşini ve kayınpederini gözaltına alarak karakola götürdü.  Olay yeri inceleme ekipleri de evde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.  Genç kadının 2 yaşındaki kızının o sırada evde değil bir yakınının evinde olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Baykan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Baykan'ın komşusu, "Bir kavga dövüşlerini duymadım. Her sabah güzel güzel işlerine gider akşamları evlerine gelirlerdi.  Hiç bir sıkıntıları yoktu. Şu an biz de şoktayız.  Bir tane kızları vardı. İşyerinden aramışlar onu, ulaşamamışlar. Ambulans kapıya gelmiş. Ben de öyle duydum geldim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Binadan ve sokaktan görüntü

-Komşuları ile röportaj

-Cenazeden görüntü

-Arkadaşları ve vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Baykan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar verildi
Son dakika: Hollanda'da da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:02:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Öldürülen kadının fotoğrafıyla) FATİH'TE DEHŞET; BANKACI KADIN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]