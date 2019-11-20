Son Dakika Haberleri: Öldürülen kadınların isimleri parklarda yaşayacak
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Öldürülen kadınların isimleri parklarda yaşayacak

6 saat önce

Kadıköy Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini Kadıköy'ün parklarında yaşatacak.

Öldürülen kadınların isimleri parklarda yaşayacak, System.String[]

Kadıköy Belediyesi, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini Kadıköy'ün parklarında yaşatacak.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla, Kadıköy Belediyesi Meclisinden oy birliği ile geçen karar ile parkların isimlerini erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleri ile değiştirecek.

Koşuyolu Parkı "Emine Bulut Parkı" olacak

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Koşuyolu Parkı'nda saat 12.00'de düzenlenecek törende Koşuyolu Parkı'nın adı "Emine Bulut Parkı" olarak değiştirilecek.

Emine Bulut'un isminin yanı sıra Acıbadem'de Ceren Damar, Mehtap Bülbül; Hasanpaşa'da Muhterem Evcil; Fenerbahçe'de Özgecan Aslan; Kozyatağı'nda Helin Palandöken, Fatma Şengül; Sahrayıcedid'de Esin Işık, Deniz Aktaş ve Müzeyyen Boylu'nun isimleri tüm şiddet mağduru kadınları temsilen ölümsüzleşecek.

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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