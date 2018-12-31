Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
33 dakika önce
YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:38 Kaynak: DHA
Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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