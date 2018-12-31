Son Dakika Haberleri: Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)

33 dakika önce

YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı.

Öldürülen Küçükköy Taraftarı Son Yolculuğuna Uğurlandı (1), System.String[]
YILDIRIM Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen  Muhammed Yücel (17) son yolculuğuna uğurlandı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:38 Kaynak: DHA

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