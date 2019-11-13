Öldürülen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, mezarı başında anıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Karacan'ın Bağçeşme Mezarlığı'ndaki kabrinde düzenlenen törene, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Karacan'ın eşi Tülay Karacan ve kızları, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işveren temsilcileri ile işçiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından merhum Karacan için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Burada konuşan Sarı, Karacan'ın yanlarından sadece fiziken ayrıldığını, onun bıraktığı sancağı yere düşürmemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karacan'ın, sendikacılık anlayışının sadece toplu sözleşmeden ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal sendikacılık kavramını da Lastik-İş'e kazandıran biri olduğunu dile getiren Sarı, "Karacan'ın öldürülmesi, organize ve karanlık bir iştir. Karacan, Türkiye'de taşeronu ilk defa bitiren sendika başkanı olduğu için öldürüldü." dedi.

Karacan'ın adını yaşatmak için çalışmalar yapacaklarını anlatan Sarı şöyle konuştu:

"Şu anda aramızda iş veren vekilleri de var. Kendisi böyle bir insandı. İş verene bakış açısı düşmanca değil. Karacan'ın endüstri ilişkileri konusunda iyi işler yaptığını görüyoruz. Karacan, İzmit'teki çoğu garibe, çoğu insana elini uzatmıştır. Yaptığı yardımları gizli yapardı. Karacan'a layık olabilmek için kazanılmış olan hakları asla geri götürmeyeceğiz. Onun bıraktığı mirasa sonuna kadar sahip çıkarsak ancak o zaman Karacan'a layık olabiliriz. Karacan'a ve ailesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

Konuşmanın ardından katılımcılar, Karacan'ın kabrine karanfil bıraktı.

Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (57) ve yanındakiler ile iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar arasında tartışma yaşanmıştı. Çıkan kargaşada, Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırı sonucu Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.



Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan şüpheli Sedat Uzunlar ise tutuklanmıştı.