İSTANBUL-ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ HELİN ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ HELİN ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

09.10.2022 17:20
İSTANBUL-ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ HELİN ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

PENDİK'te 2017 yılında saldırgan Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışında vurularak öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken adına Tuzla'da kütüphane açıldı.

PENDİK'te 2017 yılında saldırgan Mustafa Yetgin tarafından okul çıkışında vurularak öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken adına Tuzla'da kütüphane açıldı. Farkına Var Derneği tarafından, Helin'in doğup büyüdüğü Tuzla'daki mahallesinde kurulan kütüphanenin açılışına siyasi parti temsilcileri ve STK üyeleri katıldı. Baba Nihat Palandöken, Helin'i maalesef geri getiremeyeceğiz ama, burada çocuklar kitap okuyacak, ders çalışacak, eğitim görecek. Nice Helinler yetişecek. Bir Helin gitti, binlercesi gelecek. Helin'in kanlı kitapları evde duruyor. Ben vefat ettiğim zaman, o kanlı kitaplarını başucuma gömsünler dedi.

Lise öğrencisi Helin Palandöken, sosyal medya hesabında 'Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum' paylaşımı yaptıktan birkaç gün sonra, 13 Ekim 2017'de, Pendik'te okul çıkışında Mustafa Yetgin tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. 17 yaşındaki Helin'in katili Mustafa Yetgin hakkında 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Öldürülüşünün 5'nci yıldönümünde Farkına Var Derneği Helin'in anısını yaşatmak ve bölgedeki çocukların eğitimine destek vermek amacıyla, doğup büyüdüğü mahallede bir kütüphane açtı. Açılışa Helin'in ailesi, arkadaşları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Gülsüm Kav ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kütüphanede öldürülen kadınların fotoğraflarının asıldığı dikkat çekti.

KIZIMIN KANLI KİTPALARINI BEN ÖLÜNCE BAŞ UCUMA GÖMSÜNLER

Baba Nihat Palandöken, Helin'i maalesef geri getiremeyeceğiz ama, burada çocuklar kitap okuyacak, ders çalışacak, eğitim görecek. Nice Helinler yetişecek. Bir Helin gitti, binlerce Helin gelecek. Helin'in kanlı kitapları evde duruyor. Ben vefat ettiğim zaman o kanlı kitaplarını başucuma gömsünler dedi.

HELİN'İ YAŞATMAMIZ LAZIM

Kütüphanenin kurucularından Bingöl Cunanlılar Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Palandöken, Bu inşaatın temelini attığımızda, 2017'de kızımız katledildi. Sonrasında bu bina bitince, 3'ncü katı kütüphane yapacağımızı söylemiştik. Burası boş kalmamalı, Helin'i yaşatmamız gerek dedi.

NİHAT AĞABEYİN HAYALİYDİ

Kütüphane için gece gündüz çalıştıklarını belirten Farkına Var Derneği Kadın ve Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Elif Demirel, Nihat Ağabey Helin'in adına bir kütüphane kurulması yönünde bir hayali olduğunu söylemişti. Gece gündüz çalıştık ve kitapları getirdik. Amacımız çocukların Helin'in mücadelesini yaşatması diye konuştu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, Helin, pompalı tüfekle öldürülmüştü. Bu kütüphanede sadece Helin'in adı yaşamayacak, nice Helinlerin yaşaması için umut olacak şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Pendik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ HELİN ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÖLDÜRÜLEN LİSE ÖĞRENCİSİ HELİN ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI - Son Dakika
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