Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı - Son Dakika
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Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı

6 saat önce

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını, sınıf arkadaşları çiçeklerle donattı.

Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı, System.String[]

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını, sınıf arkadaşları çiçeklerle donattı.

Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam'ın (16) sınıf arkadaşları, Karaçam'ın oturduğu sıraya fotoğrafını ve okumak istediği Milli Savunma Üniversitesinin afişini koydu.

Ellerindeki karanfilleri gözyaşlarıyla Karaçam'ın sırasına bırakan arkadaşları, üzüntülerini dile getirdi.

Sulusokak Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta, okul çıkışı H.Ö. (16) ile arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanan Karaçam, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, polislerce gözaltına alınan H.Ö. tutuklanmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, Karaçam, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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