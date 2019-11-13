Son Dakika Haberleri: Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi
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Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi

6 saat önce

Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi İş adamının tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtüldüMANİSA - İzmir'deki bir güzellik merkezinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybeden Manisalı iş adamı Mehmet Özkan, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi

İş adamının tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray'ın forması örtüldü

MANİSA - İzmir'deki bir güzellik merkezinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybeden Manisalı iş adamı Mehmet Özkan, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, eşine ait güzellik merkezine gelen Hasan Y., bilinmeyen bir nedenle eşi S.Y. ile tartışmaya başladı. Yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşleyen Hasan Y., o sırada ayak mantarı bakımını yaptırmak için merkezde bulunan Mehmet Özkan'ı vurdu. Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan olay yerine hayatını kaybetti. Polis Hasan Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Mehmet Özkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Özkan için Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camisinde cenaze namazı kılındı. Özkan'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması konulurken, anne Revinay Özkan, eşi Rana Özkan ve 13 yaşındaki Bartu Özkan uzun süre tabut başında ağladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Özkan'ın cenazesi Kırtık Mezarlığına defnedildi.

Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi

Mehmet Özkan, Galatasaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:27 Kaynak: İHA
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