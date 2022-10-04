ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYENİN SAHNE ARKADAŞI 'ÇOK NEŞELİ, MUTLU, HAYAT DOLU BİR İNSANDI'

Ankara'da öldürülen şarkıcı Onur Şener'le birlikte sahne alan bateristlerden Mustafa Erkenci, Şener ile uzun yıllar önce tanıştığını belirterek, birçok farklı mekanda çalıştıklarını söyledi. En son 10 gün önce bir kolejde sahne aldıklarını ifade eden Erkenci, Onur ağabey, 5 yıldır aynı mekanda sahne alıyordu. Kendisi çok neşeli, mutlu, hayat dolu bir insandı, enerjisi çok yüksekti. Bulunduğu ortama çok neşe katan bir insandı. İri yarı bir adamdı. Dışarıdan baktığınız zaman sinirli ya da agresif görünmezdi ama imajı gördüğünüz gibiydi. Şimdiye kadar kimseye sesini yükselttiğini bile görmedim. Sahnede performans sırasında bile şaka yapan, sahnedeki arkadaşını bile güldüren, çalışırken bile şakalaşan bir insandı dedi.

Öte yandan olay nedeniyle 3 gündür kapalı olan barın camlarına Onur Şener'in fotoğrafı ile 'Yastayız' yazılı afişler asıldı.