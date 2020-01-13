Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı - Son Dakika
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Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı

6 saat önce

Tokat'ta kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını arkadaşları karanfillerle donattı.

Öldürülen öğrencinin sırası karanfillerle donatıldı, System.String[]

Tokat'ta kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını arkadaşları karanfillerle donattı.


Atatürk Anadolu Lisesinde cuma günü meydana gelen olayda okul çıkışında çıkan kavgada göğüs bölgesinden ve bacağından bıçaklanarak ağır yaralanan 12-E sınıfı öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (17) hayatını kaybetti. Karaçam'ı son yolculuğuna uğurlayan arkadaşları haftanın ilk ders gününde hayatını kaybeden öğrencinin sırasını karanfillerle donattı. Lise öğrencileri arkadaşlarının komiser olmak istediğini, sınavlara hazırlandığını söyledi.


Olay; Atatürk Anadolu Lisesinde okul çıkışı saatinde iki grup arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Okulun yakınlarındaki sokak arasında lise öğrencileri ile okul dışından gelenler arasında çıkan kavgada 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Karaçam, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla gözaltına alınan şüpheliler H.Ö (16), A.M (18), D.T (16) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Karaçam, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
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