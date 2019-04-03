Öldürülen Öğretmenin Ortaya Çıkan Görüntüleri Yürek Burktu
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının, "Okuldayız, Güvendeyiz" projesine destek olmak amacı ile çekilen görüntülerde dile getirdiği "Herkes okulda, herkes güvende" sözleri yürek burktu.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının, "Okuldayız, Güvendeyiz" projesine destek olmak amacı ile çekilen görüntülerde dile getirdiği "Herkes okulda, herkes güvende" sözleri yürek burktu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan Atatürk
Anadolu Lisesinde dün öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun okuldaki görevlilerle "Okuldayız Güvendeyiz" mesajlı video çektiği ortaya çıktı. Eğitime bir gün ara verildiği Gebze'de on binlerce kişinin katıldığı tören sonrası toprağa verilen Kuyucu'nun yer aldığı video ise sosyal medyada yoğun olarak paylaşım yapılmaya başlandı. "Herkes okulda, herkes güvende" projesi kapsamında çekilen görüntülerde Kuyucu'nun öğretmen arkadaşları ile birlikte projeye destek vermek amacı ile "Okuldayız, güvendeyiz. Herkes okulda, herkes güvende" sözlerini dile getiriyor. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:07 Kaynak: İHA
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