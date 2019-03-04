Son Dakika Haberleri: Öldürülen Okan Algur'un Cenazesi Toprağa Verildi

Öldürülen Okan Algur'un Cenazesi Toprağa Verildi

2 saat önce

Kırklareli'nde silahla vurularak öldürülen Okan Algur'un (29) cenazesi defnedildi.

Kırklareli'nde silahla vurularak öldürülen Okan Algur'un (29) cenazesi defnedildi.

Algur'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Babaeski ilçesindeki Fatih Camisi'ne getirildi.

Camide Algur'un babası İsmail Algur ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Algur'un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Okan Algur olduğunu belirlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:18 Kaynak: AA

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