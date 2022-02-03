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Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı - Son Dakika

Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı

03.02.2022 20:06
Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Dalokay Şanlı'yı, güncellediği terör listesinden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Dalokay Şanlı'yı, güncellediği terör listesinden çıkardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, terör listesinin güncellendiği, bir kişinin listeden çıkarıldığı bildirildi. Listeye yer verilmeyen açıklamada, çıkarılan kişinin adı belirtilmedi.

Bir AB yetkilisi, AA muhabirine, çıkarılan kişinin PKK'lı terörist Dalokay Şanlı olduğunu söyledi. Yetkili, terörist Şanlı'nın öldürüldüğü için artık listede yer almadığını belirtti.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Sinan Mirhan" kod adlı Dalokay Şanlı, geçen yıl MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.

PKK'lı teröristin çıkarılmasından sonra AB'nin terör listesinde 13 kişi ile 21 örgüt kaldı. PKK, TAK, DHKP-C, İBDA-C gibi örgütlerin yanı sıra Hamas, Hizbullah'ın askeri kanadı ile İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığının İç Güvenlik Dairesi de AB'nin listesinde yer alıyor.

AB, listeyi en az 6 ayda bir olmak üzere, üye ülkelerle bilgi alışverişi yaparak düzenli aralıklarla gözden geçiriyor. Terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması ve mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören liste belirli aralıklarla uzatılıyor.

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Avrupa Birliği, Terörist, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öldürülen PKK'lı, AB'nin terör listesinden çıkarıldı - Son Dakika


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