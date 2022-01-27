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Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu - Son Dakika

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

27.01.2022 12:54

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesinin cenaze işlemleri adli tıpta devam ediyor Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu.

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

Beşiktaş eski yönetim kurulu üyesinin cenaze işlemleri adli tıpta devam ediyor

İSTANBUL - Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu. Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, "Olayın neden olduğunu henüz bilmiyoruz" dedi.

Bakırköy Yeşilköy'de bir restoranda kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş kulübü eski yönetim kurulu üyesi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesinin adli tıptaki işlemleri sürüyor. Cenazeyi almaya gelen ailesinden kuzen Mehmet Akyüz basın mensuplarına konuştu.

Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'e ulaşılmadığı iddialarına karşılık bir şey bilmediğini söyleyen Akyüz, "Cenaze memlekete Rize'ye götürülecek. Biz de cenazesi kılınır diye geldik ama direk Rize'ye götürüyorlar. Neden böyle bir olayın yaşandığını hiç bilmiyorum. Birazdan alacaklar herhalde" diye konuştu.

Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu
Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu
Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu
Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Mehmet Akyüz, Beşiktaş, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni konuştu - Son Dakika
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