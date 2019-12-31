Öldürülen Sağlık Müdürünün eşinden duygulandıran veda: Hoşça kal aşkım - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde önceki gün Enver Yıldız (30) tarafından vurularak öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (53) için Torbalı Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Park'ın eşi Vildan Park, 'Hoşça kal aşkım' diyerek eşine veda etti.

Torbalı ilçesi Pazar gecesi çifte cinayet ile sarsıldı. 6 yıldır ilçenin Sağlık Müdürü olan Fuat Mehmet Park ile Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal, 20 dakika arayla Enver Yıldız tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. 17 suçtan kaydı bulunan katil zanlısı Enver Yıldız, kaçarak bir otele gitti. Yeri tespit edilen Yıldız ile polis arasında çatışma çıktı. Katil zanlısı Enver Yıldız, polis memuru Yaşar Kahırlı'yı (35) başından vurarak kaçtı. Geniş çaplı operasyon başlatan jandarma ve polis harekat timleri, Yıldız'ı dün öğle saatlerinde bir evde kıstırdı. Teslim olmayı reddeden Enver Yıldız, çıkan çatışmada göğsünden vurularak yakalandı.

FUAT MEHMET PARK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Tedavisinin ardından emniyete götürülen Enver Yıldız'ın sorgusu sürerken, hayatını kaybeden İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park (54) için bugün Torbalı Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene, Park'ın emekli doktor eşi Vildan Park, üniversite öğrencisi olan kızı Begüm ile oğlu Gökberk Park'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven İzmir Valisi Erol Ayyıldız , İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur , Ak Partili bazı milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşma yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, şiddeti lanetleyerek, "Şiddet nereden gelirse ve nasıl gelirse gelsin lanetlendi. Kime karşı olursa olsun, lanetlendi. Bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve yine bir meslektaşımızın eşini de kaybettik. Beraberinde birden fazla kişiye uygulanan bir şiddetten bahsediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Suçlunun hak ettiği cezayı almasının takipçisi olacağız" dedi.

YATIRIM YAPILMASI İÇİN KAYMAKAMDAN ARSA BULMASINI İSTEMİŞ

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, bir evin insanlar için mahrem alanlar olduğunu belirterek, "Evlerimiz bizim mahremimizdir. Fuat Mehmet Park arkadaşımız, mahreminde, evinde, ailesinin yanında saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Derin bir üzüntü içerisindeyiz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Ercan Öter de yaptığı konuşmasında Fuat Mehmet Park için son görevlerini yapmak üzere toplandıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Her ölüm büyük bir kayıptır, ama bazı ölümler daha acıdır ve hüznü misliyle artar. Dün bir arada olduğumuz arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde hissediyoruz. Fuat Mehmet Park, uzun yıllar ilçeye hizmet vermiş, kendisini mesleğine adamış bir doktor. Torbalı'da beyefendi kişiliği, samimi kişiliği ile bilinen, karıncaya dahi zararı olmayacak örnek yönetici, iyi bir insan olarak tanınıyordu. Geçen Cuma günü odama gelerek, 'Kaymakam Bey müjde, ilçemize sağlıklı hayat merkezi yapılıyor. Acilen arsa bulup bu yatırımı yapmamız gerekiyor' dedi. Enerjisi ve hizmet etme heyecanı bizim için de itici bir güçtü. Aynı gün alçakça saldırıyı haber alır almaz hastaneye koştuk."

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya da "Ağabeyim" diye hitap ettiği Fuat Mehmet Park'ın ölümünden dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, "Torbalı çok önemli bir evladını alçakça bir saldırıda kaybetti. Allah mekanını cennet eylesin. Mehmet Ağabey ile yıllardır ağabey kardeş ilişkimiz vardı. Torbalı'ya pek çok sağlık yatırımının gelmesi noktasında önemli katkılar sundu. Ekonomik olarak durumu çok iyiydi ama devlete hizmet edebilmek için çırpınırdı. Park ailesi, ailece böyle bir aile. İlçeye çok önemli eserler kazandırdı" dedi.

Park'ın eşi Vildan Park, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Kızı Begüm ile oğlu Gökberk Park'ın yardımı ile ayakta duran ve sol yanağında iz bulunan Vildan Park, "Eşim çok iyi bir insandı" dedi.

Torbalı İlçe Müftüsü Hakan Türe'nin okuduğu duanın ardından, Fuat Mehmet Park'ın naaşı ilçedeki Hacı Mümin Mesci Camisi'ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınarak, helallik istendi. Vildan Park, "Hoşça kal aşkım, hoşça kal kocacığım" diyerek gözyaşı döktü. Fuat Mehmet Park'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.