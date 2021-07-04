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Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı

04.07.2021 18:21

İzmir Gaziemir'de sevgilisi olduğu ileri sürülen şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33) için cenaze töreni düzenlendi.

İzmir Gaziemir'de sevgilisi olduğu ileri sürülen şahıs tarafından boğazı kesilerek öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33) için cenaze töreni düzenlendi. Olay sırasında üç çocuktan birinin annesinin yanında olduğunu söyleyen Çelemoğlu'nun kardeşi Sercan Çelemoğlu, "Şahıs ablamıza musallat oldu. Kandırdı ablamızı. Psikolojisi bozuk bir insan, sabıkası var. Kurtulamadı elinden, çok uğraştık" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Polis Merkezi Amirliğine giden S.Ç. isimli şahıs, sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü üç çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu bıçakla boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti. Harekete geçen ekipler zanlıyı gözaltına alırken, şüpheliye ait otomobilin içerisinde yapılan aramalarda kanlı bıçak ve giysiler buldu. Şüphelinin ifadesi sonucu 1078 Sokak'taki eve giden ekipler, evin mutfağında Çelemoğlu'nu boğazı kesilmiş halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Çelemoğlu'nun daha önce zanlının kendisine şiddet uyguladığına dair şikayette bulunduğu ve 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Şüphelinin ise "uyuşturucu kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirtildi. Çelemoğlu'nun cenazesi, bugün yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınırken, kadının kardeşi Sercan Çelemoğlu, "Ablamıza musallat oldu. Kandırdı ablamızı. Psikolojisi bozuk bir insan, sabıkası var. Kurtulamadı elinden, çok uğraştık. İyi niyetle yaklaştık, kötü niyetle yaşlaştık ama engelleyemedik. Kurtaramadık elinden" diyerek ablasının şahıs tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Sevda Çelemoğlu'nun cenazesi, 15 Temmuz Şehitler Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Çelemoğlu'nun en büyük çocuğu A.G. (10), babası Adem Çelemoğlu, eski eşi Yasin G. ve eski kayınbabası İbrahim G. ile Çelemoğlu'nun yakınları katıldı. Çelemoğlu'nun cenazesi, Şaşal Mezarlığına defnedilecek.

"3 yaşındaki kızı yanındaymış"

Ablasının ölümü üzerine konuşan Sercan Çelemoğlu, "Şahsı tanıyoruz. Sapkın bir tipti zaten. Kendi ailesinden de vukuatlı şekilde ayrılmış. Sonra ablamıza musallat oldu. Kandırdı ablamızı. Psikolojisi bozuk bir insan, sabıkası var. Kurtulamadı elinden, çok uğraştık. İyi niyetle yaklaştık, kötü niyetle yaşlaştık ama engelleyemedik. Kurtaramadık elinden. Tehdit ediyormuş ablamızı. 'Benden uzaklaşırsan ailene zarar veririm, çocuklarına zarar veririm' şeklinde tehditlerle onu kendinde tutuyormuş. Olay esnasında çocuklar babasındaydı. Üç çocuktan biri yanındaydı. 3 yaşındaki kızı yanındaymış. Artık gerisini biz de bilmiyoruz. Adaletten beklentimiz en ağır cezayı alması" diye konuştu.

Şahıs tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen ve ardından da tutuklanan S.Ç.'nin, cinayeti "kıskançlık" gerekçesi ile işlediğini söylediği öğrenildi. - İZMİR

Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Gaziemir, Cinayet, Cenaze, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen Sevda Çelemoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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