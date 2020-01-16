Öldürülen silahlı ve maskeli gaspçı ile ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öldürülen silahlı ve maskeli gaspçı ile ilgili detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Öldürülen silahlı ve maskeli gaspçı ile ilgili detaylar ortaya çıktı

7 saat önce

Gaziantep'te bir kişiyi silahın kabzası ile etkisiz hale getiren ve para dolu çantayı çalarak kaçmaya çalışırken silahla vurulan şahıs ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Öldürülen silahlı ve maskeli gaspçı ile ilgili detaylar ortaya çıktı, System.String[]

Gaziantep'te bir kişiyi silahın kabzası ile etkisiz hale getiren ve para dolu çantayı çalarak kaçmaya çalışırken silahla vurulan şahıs ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İlk belirlemelerde şahsın işlerinin kötü gitmesi nedeniyle soyguna kalkıştığı ve olaya karışan bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi'nde (GATEM) toptancılık yapan R.H. ve C.H. isimli kardeşlerden C.H.'yi silahın kabzası ile etkisiz hale getiren ve araçtaki para dolu çantayı alarak kaçmaya çalışan Sefer Şen, olay yerine gelen diğer kardeş R.H. tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sefer Şen'in cenazesini almaya gelen yakınları, evli ve 3 çocuk babası olan Sefer Şen'in ev iç dekorasyon işi ile uğraştığını ve son dönemde ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirtti. Yıllar öncesinde Van'ın Gürpınar ilçesinden gelerek Gaziantep'e yerleştiği öğrenilen Şen'in bir karıncayı bile incitmeyecek yapısı olduğu ve başkalarının yönlendirmesi ile bu suça karıştığı iddia edildi. Babası ve kardeşlerinin de bir süredir işleri kötü olan Şen'e maddi destek verdiği kaydedildi. Sefer Şen'in yakınları, soygun olayına başka birinin daha karıştığını ve polisin bu şahsın peşinde olduğunu da ileri sürdü.

(İHA)

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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