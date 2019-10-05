Son Dakika Haberleri: Öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Nişanlısı Uluslararası Topluma Tepkili
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Öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Nişanlısı Uluslararası Topluma Tepkili

1 saat önce

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda cinayete kurban gitmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda cinayete kurban gitmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde gerek BM özel raportörü, gerekse de Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, bu cinayete yanıtın sözlerle değil, ancak eylemle verilebileceğini söylüyor

Öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Nişanlısı Uluslararası Topluma Tepkili

Birleşmiş Milletler, Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02 
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