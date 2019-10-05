Öldürülen Suudi Gazeteci Kaşıkçı'nın Nişanlısı Uluslararası Topluma Tepkili
1 saat önce
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda cinayete kurban gitmesinin üzerinden bir yıl geçti.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda cinayete kurban gitmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bu bir yıl içinde gerek BM özel raportörü, gerekse de Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, bu cinayete yanıtın sözlerle değil, ancak eylemle verilebileceğini söylüyor
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02
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