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Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

21.02.2022 16:39
Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksicilik yaparken, aracına binen bir yolcusu tarafından öldürülen Atilla Bağçeci'nin cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksicilik yaparken, aracına binen bir yolcusu tarafından öldürülen Atilla Bağçeci'nin cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Atilla Bağçeci'nin cenazesi öğle saatlerinde Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, önce evinin önüne daha sonra da ilçe merkezindeki Saatli Camii'ne getirildi. Ailesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun hazır bulunduğu cenazede Atilla Bağçeci'nin eşi Nazan Bağçeci ve kimyager kızı İnci Bağçeci gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Bağçeci, yaklaşık 100 taksinin oluşturduğu konvoyla Ayvalık Kabristanı'na götürülerek sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Taksici arkadaşlarından İsmet Çınar, meslektaşının başına gelen korkunç olayın Türkiye'deki her taksicinin başına gelebilecek bir durum olmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi ise taksici cinayetlerinin büyükşehirlerde neredeyse normal bir konu haline geldiğini ancak Ayvalık gibi küçük bir ilçede yaşanmasının acılarına acı kattığını söyledi. Taksici esnafının en ağır koşullarda çalıştığını ifade eden Başkan Ciddi, "Gece saat 03.00-04.00 sıralarında bile gelen bir telefonla ekmeğinin peşine düşen taksicilerimizi ne gibi tehlikelerin beklediği gerçeği ortadadır. Devletimiz bu konuda nasıl önlemler alabilir bilemiyorum. Ama yaşanılan bu tür cinayetler son derece üzücüdür. Bugün Atilla kardeşimizin cinayetinde de bir müşteri gelip arabaya bindi ve sonuçta bu kötü tabloyla karşılaştık. Bu noktada Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerine çok teşekkür ediyorum. Faillerin bulunması için çok çaba harcadı" diye konuştu.

Atilla Bağçeci'nin kuzeni Eray Eker de, taksicilerin kendi önlemlerini kendisinin alması gerektiğine işaret ederek, "Her taksicinin araçlarına acil butonu ve takip sistemleriyle, kameralar koyması gerektiğine inanıyorum. Bu sistemler çok pahalı değil. Olaya karışan F.Y. isimli şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu söyleniyor. Canımızı aldı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bağçeci'nin ağabeyi Raşit Bağçeci ise kardeşinin ölümü sebebiyle son derece büyük boşluk yaşadığını aktararak, "Patlayacağım, patlayamıyorum. Son derece üzgünüm. En son aldığım duyuma göre, olayın faili olanlardan bir kişi daha yakalanmış. Hatta onlara yardım eden bazı kişiler de varmış ve onlar da yakalanmış" dedi. - BALIKESİR

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Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Ayvalıklı kayıp taksicinin cesedi bulundu Ayvalıklı kayıp taksicinin cesedi bulundu

Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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