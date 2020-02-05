Öldürülen terörist, diyarbakır emniyet müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı - Son Dakika
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Öldürülen terörist, diyarbakır emniyet müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı

6 saat önce

Öldürülen terörist, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktıDİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 30 Ekim 2019'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer...

Öldürülen terörist, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 30 Ekim 2019'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu ortaya çıktı. 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1'i polis memuru 3 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde, 30 Ekim 2019 tarihinde düzenlen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2' operasyonunda, PKK'lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde 'Amed eyaleti özel güç' içerisinde, sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Terörist Toprak'ın 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1 polis ile 3 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu saptandı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Terörist Toprak'ın ayrıca 19 Mart 2018 tarihinde, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ile güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'i şehit eden isim olduğu öğrenildi. Teröristin 21 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırlanması ve yerleştirilmesi ile 7 Temmuz 2017 tarihinde Hani ilçesinde infilak eden el yapımı patlayıcının hazırlanması olaylarına karıştığı da tespit edildi.

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HABER: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR (DHA)

Öldürülen terörist, diyarbakır emniyet müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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