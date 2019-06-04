Öldürülen terörist turuncu listede çıktı
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Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan'da Siirt'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
dolayısıyla Şırnak
'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 30 Nisan'da Siirt
'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda
Koç olduğunu açıkladı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kato Dağı
'nda bulunan Bakan Soylu, burada açıklama yaptı. Bakan Soylu, "30 Nisan 2019 tarihinde Siirt'in Baykan
ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir" dedi. - ŞIRNAK
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