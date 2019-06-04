Son Dakika Haberleri: Öldürülen terörist turuncu listede çıktı
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Öldürülen terörist turuncu listede çıktı

1 saat önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan'da Siirt'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.

Öldürülen terörist turuncu listede çıktı, System.String[]
Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak'ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan'da Siirt'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla Kato Dağı'nda bulunan Bakan Soylu, burada açıklama yaptı. Bakan Soylu, "30 Nisan 2019 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:50 Kaynak: İHA
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