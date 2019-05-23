Son Dakika Haberleri: Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendi

Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendi

11 saat önce

Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendiELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Soreş Tatvan kod...

Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, bugün Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiğini, terör örgütü PKK'lı 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı. Ölü olarak ele geçirilen teröristlerle ilgili yapılan çalışmada birinin İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 300 bin TL ödüllü Gri kategoride olan sözde Brüsk bölge sorumlusu Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu ortaya çıktı. Bölgede operasyon sürerken, diğer teröristin de kimlik bilgilerinin netleştirilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.
Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:20 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözü Dönmüş Cani, Başına Saksıyla Vurup Bıçakladığı Arkadaşının Cesedini Kanala Atmak İsterken Yakalandı Amerikalı Oyuncu Andrew Hall, Hayatını Kaybetti Anneler Günü'nde Annesini Kaybeden Deniz Akkaya, Cesur Pozlarıyla Tepki Çekti Güzel Oyuncu Gizem Karaca, Dolandırıcının Kurbanı Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen teröristin 300 bin TL ödüllü gri liste arandığı belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]