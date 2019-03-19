Son Dakika Haberleri: Öldürülen Teröristlerin Kimlikleri Açıklandı

Öldürülen Teröristlerin Kimlikleri Açıklandı

51 dakika önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sözde bölge sorumlusu, biri gri listede aranan olmak üzere etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri açıklandı.

Öldürülen Teröristlerin Kimlikleri Açıklandı, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri sözde bölge sorumlusu, biri gri listede aranan olmak üzere etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimlikleri açıklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde bölge sorumlusu olduğu belirtildi. Açıklamada, "19 Mart 2019 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada yapılan operasyon neticesinde, bölge sorumlusu olduğu değerlendirilen Reber (K), gri listede aranan Dilxwaz (K) ve Rezzan (K) kod isimli 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte ele geçirilmiştir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:55 Kaynak: İHA

Jandarma, Dargeçit, Mardin, 3. Sayfa
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