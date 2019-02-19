Öldürülen Toptancının Katil Zanlılarına 15'er Yıl Hapis Cezası

Konya'da bir toptancının 2003 yılında iple boğularak öldürülmesine ilişkin yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

Konya'da bir toptancının 2003 yılında iple boğularak öldürülmesine ilişkin yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.



1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ, sanıkların ve öldürülen Sezai Çakar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Davanın son duruşmasında savunmasını yapan tutuklu sanık Hazmi Dağ, "suçsuzum" dedi.



Şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirten Dağ, "Benim hastalığımdan faydalandılar. Bu iftirayla yaşayamam. Sezai Çakar'ı tanımam. Ondan hiç şeker almadım. Böyle bir şey yapacak insan değilim." diye konuştu.



Diğer sanık Celalettin Dağ ise kendilerine iftira atıldığını ileri sürerek beraatini istedi.



Sanık savunmaları ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan kanun maddesi gereğince "kasten öldürmek" suçundan, suçun işleniş biçimi ve sanıklardaki kasta dayalı kusurun derecesini göz önünde bulundurarak, sanıklara 24'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.



Heyet, eylemlerinin haksiz tahrik altında gerçekleştirdiklerine kanaat getirerek sanıkların cezalarını 18 yıla, duruşmadaki iyi halleri nedeniyle de 15 yıla indirildi.



Olay



Konya'da toptancılık yapan Sezai Çakar'ın (44), 2003 yılında önce mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin geçen yıl yeniden açılan soruşturmada, o dönem toptan şeker satan Çakar'ın ticari ilişki kurduğu lokum üretimi yapan aile şirketinin ortakları Recep (61), oğlu Celalettin (41) ve kardeşi Hazmi Dağ gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerden Hazmi ve Celalettin Dağ'ın 3 gün süren sorgularının ardından suçlarını itiraf ettikleri öğrenilmiş, suçsuz bulunan Recep Dağ ise sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.



Zanlıların polisteki ifadelerinde, olay günü Recep Dağ'ın ürettikleri lokumu satmak amacıyla Bursa'ya gittiğini, kendilerinin de lokum üretiminde kullanılan şekeri temin etmek için akşam saatlerinde toptancılara gittiklerini, dükkanı açık olan Çakar'dan vadeli şeker istediklerini, sadece peşin parayla ürün verebileceğini söylemesi üzerine çıkan kavgada maktulü boynuna mont ipi geçirip boğarak öldürdüklerini, daha sonra cesedin baş ve ayak tarafına iki çuval geçirerek götürdükleri tarlaya attıklarını itiraf ettikleri belirtilmişti.



Bir önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanıkların olay günü maktulden şeker alamadıkları için darbettiklerini, çıkan arbede sırasında Çakar'ın bağ ile boğularak öldürüldüğünün anlaşıldığını vurgulayarak, sanıkların "kasten öldürme" suçundan 24 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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