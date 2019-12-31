Öldürülen Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için tören - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde peş peşe işlenen cinayetlerde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park için tören düzenlendi.

Torbalı Devlet Hastanesindeki tören öncesinde olay sırasında eşinin yanında olan Vildan Park, çocukları Begüm ve Gökberk, taziyeleri kabul etti. Vildan Park'ın yüzündeki darp izleri dikkati çekti.

Mehmet Park'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun törenin yapılacağı alana gelmesiyle ilçe sağlık müdürünün mesai arkadaşları ve törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, törende yaptığı konuşmada, üzücü bir olay nedeniyle burada bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına da en derin üzüntülerini iletti.

Şiddetin nereden ve nasıl gelirse gelsin lanetlendiğini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Bu olayla birlikte bir meslektaşımızı ve bir meslektaşımızın eşini kaybettik. Aynı olaya müdahale etmekte olan bir polis arkadaşımız hastanede yatıyor. Dolayısıyla beraberinde birden fazla kişiye uygulanmış bir şiddetten bahsediyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız. Sağlık Bakanlığı olarak olayın tam olarak ortaya konmasının ve suçlunun gerektiği cezayı almasının takipçisi olacağız."

Gülen yüzü ve hizmetleri

Park'ın arkadaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da Mehmet Park'ın Torbalı'ya hizmet etmek için uğraştığını belirterek, "Park'tan bize kalan gülen yüzü ve hizmetleri oldu. Torbalı Devlet Hastanesinin yapılması için de çok çalışmıştı." dedi.

Mehmet Park'la en son cuma günü görüştüklerini kaydeden Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ise "Tek amacı Torbalı'ya ve vatandaşlarımıza daha nasıl iyi hizmet edebilirimdi. Enerjisi ve hizmet etme heyacanı hepimiz için itici bir güçtü." ifadelerini kullandı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise meslektaşları Mehmet Park ve Doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'in vefatlarından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi. Mehmet Park'ın doğduğu yerde görev yaptığını kaydeden Öztop, "Torbalı halkı tarafından çok seviliyordu. Hepimiz adına Allah rahmet eylesin. Hatice Gülcemal'e de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Mehmet Park'ın eşi Vildan Park da törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mehmet Park hoca çok iyi bir doktor, çok iyi bir hekim, çok iyi bir babaydı. Çok büyük bir kayıp." diye konuştu.

Olay

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesindeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki evinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Zanlı Enver Y, bir polisin silahla yaralandığı operasyon sonrası yaralı olarak ele geçirilmişti.