Öldürülen TTK Asma İşletme Müdürü Cinel anıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta 16 yıl önce bıçaklanarak öldürülen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, iş yerinde düzenlenen törenle anıldı.

Asma İşletme Müdürlüğü önünde Cinel adına yaptırılan anıtın yanında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Cinel'in eşi Fatma Cinel ve yakınları, anıta karanfil bıraktı.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi adına Kemal Barış, törende yaptığı konuşmada, meslektaşları Cinel'in görevi başında katledildiğini söyledi.

Görevleri insan hayatını kurtarmak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldırmak olan meslektaşlarının kamu adına denetim, görev ve sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Barış, "Meslektaşlarımız kamusal görevleri gereği herkese eşit mesafede durma gayreti ile görev yaparken aynı zamanda da hedef gösterilmektedirler." diye konuştu.

Törene, Cinel'in ailesi ve yakınları, TTK Genel Müdür Yardımcıları İsmail Güner ve Ercan Gebeş'in yanı sıra maden işçileri katıldı.

Cinel, 16 Eylül 2004'te, ocak şeflerine talimat vermek üzere gittiği tertip yazıhanesinden çıktığı sırada, işine son verilen maden işçisi Nevzat Aydın'ın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Sanık Aydın, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.