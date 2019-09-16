Öldürülen ttk işletme müdürü anıldı

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi'nde, 16 Eylül 2004 tarihinde işten çıkarılan işçi tarafından bıçaklanarak öldürülen işletme müdürü maden mühendisi Avni Cinel, ölümünün 15'inci yılında törenle anıldı.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçisi Nevzat Aydın, işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu Asma İşletme Müdürü Avni Cinel'i, iş çıkışı müessese önünde bıçaklayarak öldürdü. Avni Cinel'in öldürüldüğü yere anıt yapılarak her yıl anma törenleri düzenlenmeye başlandı. Cinel, ölümünün 15'inci yılında da unutulmadı. Törene Cinel'in babası 87 yaşındaki Mustafa, eşi 59 yaşındaki Fatma ve kardeşleri Ali ile Ahmet Cinel, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Zonguldak Maden Mühendisler Odası Başkanı Erdoğan Kaymakçı, kurum müdürleri ve maden işçileri katıldı. Avni Cinel ve görev başında şehit olan işçiler adına saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, meslektaşları Avni Cinel'i kaybettikleri 15 yıl önce yaşadıkları acının hala taze olduğunu belirterek, "Avni Cinel, görevine sadık biriydi. Beraber görev yapmıştık. Cinel'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Umarız bu tür saldılar bir daha yaşanmaz" dedi. Anma töreni anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.