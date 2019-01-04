Son Dakika Haberleri: Öldürülen Türk Gençleri Ukrayna Basınında

Öldürülen Türk Gençleri Ukrayna Basınında

23 dakika önce

Türk öğrencilerin Ukrayna'nın Harkov kentindeki evlerinde ölü bulunması Ukrayna basınında geniş yer aldı.

Öldürülen Türk Gençleri Ukrayna Basınında, System.String[]
Türk öğrencilerin Ukrayna'nın Harkov kentindeki evlerinde ölü bulunması Ukrayna basınında geniş yer aldı. Yayınlanan haberde genç kızların defalarca bıçaklandığı ve boğazlarının kesilerek öldürüldükleri yazıldı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde dehşete düşüren olay Ukrayna basınında geniş yer aldı. Yayınlanan haberde Buket Y. ve Zeynep H. isimli Türk öğrencilerin evlerinde ölü bulunduğu belirtilerek, defalarca bıçaklandıkları ve boğazlarının kesilerek öldürüldükleri yazıldı. Haberde, genç kızlardan birinin ailesine eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği şikayetinde bulunduğunun altı çizilerek, muhtemel şüphelinin genç kızın Türk vatandaşı olan erkek arkadaşı olduğu belirtildi.

Türk gençlerinin katil zanlıları aranıyor

Ukrayna polisi, Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Buket Y. ve Zeynep H.'nin yaşadıkları evde öldürülmeleri ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, evin dağınık olması ve giriş kapısında zorlanma izine rastlanmamış olması nedeniyle katilin tanıdık olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Öte yandan, katil zanlısının Arap kökenli olabileceği yönündeki iddiaların da üzerinde duran polis, ev sahibi Abdel Taysir el Madani'in annesinin de birkaç hafta önce aynı apartmanda bir başka dairede vahşice öldürüldüğünü kaydetti. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:42 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı

Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü Deniz Çakır'ın Öldürülen Ceren Damar Alakalı Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:05:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen Türk Gençleri Ukrayna Basınında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]