Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesi, sanığa verilen cezadan memnun - Son Dakika
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Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesi, sanığa verilen cezadan memnun

01.06.2022 11:23

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, Haytaoğlu ailesini memnun etti.

Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, Haytaoğlu ailesini memnun etti.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'a, mahkeme heyetince ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme sonrası Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kızının mezarına gelen baba Mustafa Haytaoğlu, AA muhabirine, kızını öldüren Ayhan'ın hak ettiği cezayı aldığını söyledi.

Verilen cezanın kendisini memnun ettiğini dile getiren Haytaoğlu, "Verilen ceza acımı biraz da olsa hafifletti. O cani ümitsizce hapis yatacak, hiç çıkamayacak inşallah. Her ne olursa olsun benim çocuğum geri gelmeyecek. Onun acısını sadece ben değil, eşim, çocuklarım, kardeşlerim, arkadaşlarım herkes yaşayacak." diye konuştu.

Baba Haytaoğlu, kızının acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

-"Herkes bize yardımcı oldu"

Yaşanan üzücü olayda herkesin yanlarında yer aldığını anlatan baba Haytaoğlu, şöyle devam etti:

"Herkesten Allah razı olsun. Devletim, devlet büyüklerim, herkes bize yardımcı oldu. İnsanlığın ölmediğini gördüm. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bölge vekillerimiz, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız hep yanımızda oldular. Acılar paylaşılarak azalır, sevinçler paylaşılarak çoğalır. Binlerce telefon aldım. Bugün sabah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık hanımefendi aradı. Her zaman her yerde yanımızda olacağını söyledi. Benim çocuğum ve biz, çok büyük bedel ödedik. Bu bedel, birçok insana olumlu yansıdı, ders oldu. Benim sosyal medyada karşılaştığım genç kızlar, anneler, babalar bana hep 'sizin olayınızdan bir ders çıkardık. Daha dikkatli davranıyoruz. Daha çok dikkat ediyoruz' diyorlar."

Olay

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'dan 28 Temmuz 2021'den itibaren haber alamayan ailesi, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, genç kızın cesedi Varsak'taki ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 30 Mayıs'ta Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ayhan, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı"dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesi, sanığa verilen cezadan memnun
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesi, sanığa verilen cezadan memnun
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesi, sanığa verilen cezadan memnun
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesi, sanığa verilen cezadan memnun

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Kaynak: AA

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