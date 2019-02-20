Son Dakika Haberleri: Öldürülen Üniversite Öğrencisi Çakıroğlu Unutulmadı

Öldürülen Üniversite Öğrencisi Çakıroğlu Unutulmadı

33 dakika önce

Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bin öğrenci, 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle yürüyüş yaptı.

Öldürülen Üniversite Öğrencisi Çakıroğlu Unutulmadı, System.String[]
Akdeniz Üniversitesinde yaklaşık bin öğrenci, 2015 yılında bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıldönümü nedeniyle yürüyüş yaptı.

20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsünde çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 4. ölüm yıldönümü nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Yakut Çarşısı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik öğrenci grubu, ellerinde Çakıroğlu'nun resimleri ve dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Edebiyat Fakültesi önüne kadar yürüdü.

"Tarih okurken tarih yazmıştır"

Yürüyüş sonrası Antalya Ülkü Ocakları İl Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Çakıroğlu'nu anmak ve emanetinin emin ellerde olduğunu göstermek adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Ülkücü hareketin meydanlarda şehit olmaya hazır olduğunu vurgulayan Küreşoğlu, "Ülkücü hareket her şeyden önce Türk milletinin ve Türk devletinin bekasını her şeyin önünde tutmaktadır. Rahmetli şehidimiz, tarih okurken tarih yazmıştır. Memleketimiz için milletimiz için bölücü terör örgütlerine üniversitelere meydan vermemek için şehit olmuştur. Onun için Akdeniz Üniversitesi Kampüsünde bir tane bölücü terör örgütü militanına dair, asla ve asla yer yoktur. Akdeniz, ülkücülerindir, eğitim öğretim hayatını tamamlamak isteyen Türk gençlerinindir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup ülkücü andı okuyup sloganlar atarak dağıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Genç Kız, Suç Duyurusunda Bulundu İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü

Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Engin Altay Oldu Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:51:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öldürülen Üniversite Öğrencisi Çakıroğlu Unutulmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]