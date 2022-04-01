Öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in ailesi Anayasa Mahkemesine başvurdu - Son Dakika

Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık Zafer Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle Yargıtaya yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından aile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk, AA muhabirine, yerel mahkemenin sanığa verdiği müebbet hapis cezasının istinaf tarafından onandığını, istinaf kararını temyiz ederek Yargıtay'a taşıdıklarını hatırlattı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verdiğini anımsatan Öztürk, sanık hakkındaki müebbet hapis cezasının kesinleştiğini söyledi.

Öztürk, olağan hukuk yollarını tükettiklerine dikkati çekerek, "Bundan sonraki süreçte iç hukuk yollarını tüketmek için tek yolumuz kalmıştı. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptık." dedi.

Öztürk, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sebeplerini ise şöyle sıraladı:

"Adil yargılanma hakkımızın elinden alındığını, delillerin yeterince toplanmadığını, CMK'nın uygulanmadığını iddia ediyoruz. Sunduğumuz delillerin ve toplanmasını istediğimiz delillerin toplanmaması, sanığın çelişkili ifadelerinin giderilmemesi, ortada mevcut çok bariz tasarlamayı ispat eden sanığın kendi el yazısıyla yazdığı mektubun dikkate alınmaması ve sadece sanık beyanları üzerine hüküm kurulması."

Bireysel başvurunun sonucunu beklediklerini anlatan Öztürk, "Olumsuz bir sonuç çıkması halinde sonraki süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olacak. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Sanığın 24 yıl hapis yatacağını, birçok indirimle birlikte belki de cezasının yarısını bile yatmadan çıkacağını savunan Öztürk, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini öne sürerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu.

Güleda'nın babası Mustafa Cankel de her geçen gün acılarının daha da arttığını söyledi.

Verilecek hiçbir kararın kızını geri getiremeyeceğini vurgulayan Cankel, adalete güvenmek istediğini, Anayasa Mahkemesinden olumlu bir sonuç gelmesini umduğunu ve adalet arayışlarının sonuna kadar süreceğini kaydetti.

Olay

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım 2019'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, mahkeme heyeti sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti.

Ailenin avukatının, Pehlivan'ın cezasının "ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmesi" istemiyle yaptığı istinaf başvurusu reddedilmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar vermişti.