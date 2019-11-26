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Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı

6 saat önce

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünden arkadaşları, lokma dağıttı.

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünden arkadaşları, lokma dağıttı.

Üniversite yerleşkesindeki Fotoğrafçılık Bölümü önünde toplanan öğrenciler, burada stant açıp, öldürülen arkadaşları Güleda Cankel'in fotoğraflarını astı.

Kendi aralarından para toplayan öğrenciler, arkadaşlarının anısına lokma dağıttı.

Cankel'in sınıf arkadaşı Adnan Menderes Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi niyetli ve güzel bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Birkaç arkadaşıyla Cankel'in Muğla'daki ailesini de ziyaret ettiklerini anlatan Usta, Güleda'nın annesini ve babasını gördüklerinde acılarının katlandığını ifade etti.

Arkadaşlarının anısına hayır yapmak için lokma dağıttıklarını belirten Usta, "Arkadaşlarımız, hocalarımız para topladık ve lokma dağıttık. Umarım bundan sonra bu tarz olaylar yaşanmaz, bir daha hiçbir anne ve baba ocağı sönmez. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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