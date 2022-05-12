Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi - Son Dakika
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Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi

12.05.2022 14:37

Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi Adana'da, "Kadayıfçı Olcay" diye tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi

ADANA - Adana'da, "Kadayıfçı Olcay" diye tanınan ünlü tatlıcı Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, cinayet, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin tatlı imalathanesine gitti. Tekin, arkadaşının tamirhanesinde sandalyede oturduğu sırada yaya olarak gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Olcay Tekin'in naaşı Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olcay Tekin, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü tatlıcının babası Cuma Tekin'in, oğlunun cenaze namazını kılarken gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başattı.

Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi
Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi
Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi
Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi
Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen ünlü kadayıfçı toprağa verildi - Son Dakika


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