ÖLDÜRÜLEN YAĞMUR'UN ANNESİ: BU ACIYLA AYAKTA KALMAK ÇOK ZOR - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip yanlarından ayrılan ve 2 gün sonra bir arazide 27 bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın (16) annesi Ayşe Tayhan'ın (37) sosyal medya hesabından yaptığı "Gül kokulum, meleğim, canım kızım. Sensizliğin acısının tarifi yok. Bu acıyla ayakta kalmak çok zor yavrum" paylaşımı yürekleri dağladı.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan (41), 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, saat 14.00 sıralarında, eve dönerken, bir yere uğrayacağını söyleyip ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Yağmur'u merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, 27 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu tespit edildi. Evlerine bir kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi.

KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTI

Polis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğu ve izlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.

POLİS PARKTA UYURKEN YAKALADI

Polis, eşi Almanya'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Cansızlar'ı burada uyurken yakaladı. Nizam Cansızlar, götürüldüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Eve, kız kendisi geldi. Kapıyı açtım içeri aldım. Bana, dertleşmeye geldiğini söyledi. 2 gün boyunca evde birlikte kaldık. Son gün bana 'Birbirimizi bıçaklayalım' dedi. Önce o benim ağzımı bantladı, ellerimi bağladı ama daha sonra çözdü. Ardından ben onun ağzını bantlayıp, ellerini iple bağladım, karnına bıçağı soktum. Sonra gitmesini söyledim. Psikolojim çok bozuktu. Tüm bunları olayın yaşandığı gün saat 04.00 sıralarında yaptım. Çarşafla akan kanı emdirdim. Sonra çarşafa sarıp, cesedi sürükleyerek dışarı götürdüm. Damlayan kanları sonra temizledim" dedi.

Adliyeye sevk edilen Cansızlar tutuklandı.

'GÜL KOKULU GÜZEL KIZIM'

Anne Ayşe Tayhan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla acısını paylaşıp, kızının katil zanlısına verilecek cezanın takipçisi olacaklarını belirtti. Tayhan, paylaşımında, "Gül kokulum, meleğim, canım kızım. Sensizliğin acısının tarifi yok. Bu acıyla ayakta kalmak çok zor yavrum. Sen benim ilk anneliğim, ilk heyecanım, arkadaşım, sırdaşım, meleğim, hayallerim, babanın da bir tanecik prensesiydin. Kızım cennet kuşum benim. Bu acıyı bize yaşatan o caniyi kendi ellerimle parçalamak için elimden gelen her şeyi yapacağım yavrum. Bir annenin babanın ellerinden evladını almanın cezası hapis, hücre olamaz. Bu ülkedeki adalet, bir yavrunun eceli, bir adinin elindeyse o adinin eceli de annenin, babanın elinde olmalı. Adalet işte o zaman adalettir. Gül kokulu, güzel kızım, meleğim biz annen ve baban olarak seninle hep gurur duyduk. Sen her zaman bizi mutlu ettin güzel yavrum. Biz senden razıyız, Rabbim de senden razı olsun. Sen yerinde rahat uyu cennet kuşum. Biz o adiye gün yüzü göstermeyeceğiz. Seni her zaman çok sevdik çok seviyoruz" dedi.