Öldürülmeden saatler önce katilleriyle yemek yemiş! - Son Dakika
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Öldürülmeden saatler önce katilleriyle yemek yemiş!

17.06.2022 15:16

İstanbul'da 2 buçuk aydır kayıp olarak aranan Fatih Demir'in cansız bedeni, kır bahçesine gömülü olarak bulundu. Şüphelilerin cinayetten saatler önce Demir'le birlikte Silivri'deki bir lokantaya gitmesi ise şaşkınlık yarattı.

İstanbul'da Fatih Demir'in kardeşi bir süre kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu. 25 Mart 2022 tarihinde yapılan müracaatın ardından polis harekete geçti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kayıp olan Fatih Demir'in 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yıldır arkadaşları olan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü belirledi.

Katillerin, cinayetten saatler önce öldürmeye hazırlandıkları arkadaşlarıyla lokantaya gittikleri ortaya çıktı

KATİLLERİYLE YEMEK YEMİŞ

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin Fatih Demir'in iki kardeşle buluştuğunu birlikte otomobile binerek, önce kendi evine ardından Silivri'de bir lokantaya gittiklerini belirledi. Burada birlikte yemek yiyen üçlünün daha sonra tekrar otomobile binerek, İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin sahibi olduğu Silivri, Ortaköy mahallesinde bulunan ruhsat alınmadığı için çalışmayan kır düğün salonuna gittikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda 16.30'da kır düğün salonuna giden Fatih Demir'in bir daha dışarı çıkmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin saat 23.00 gibi işyerinden ayrıldıkları, Fatih Demir'in telefonunu evinin yakınında atarak, Selimpaşa'da bir eve gittikleri belirlendi.

Katillerin, cinayetten saatler önce öldürmeye hazırlandıkları arkadaşlarıyla lokantaya gittikleri ortaya çıktı

İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasın ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç. ikinci kattan atlayarak polisten kaçmaya çalışırken gözaltına alındılar. O anları ise güvenlik kameraları görüntülendi.

Katillerin, cinayetten saatler önce öldürmeye hazırlandıkları arkadaşlarıyla lokantaya gittikleri ortaya çıktı

ÖLDÜRDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şüphelilerden İlhan Ç. ile Kurban Ç.'nin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini söyleyerek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir'i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Katillerin, cinayetten saatler önce öldürmeye hazırlandıkları arkadaşlarıyla lokantaya gittikleri ortaya çıktı
Katillerin, cinayetten saatler önce öldürmeye hazırlandıkları arkadaşlarıyla lokantaya gittikleri ortaya çıktı
Katillerin, cinayetten saatler önce öldürmeye hazırlandıkları arkadaşlarıyla lokantaya gittikleri ortaya çıktı
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Kaynak: DHA

Fatih Demir, İstanbul, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürülmeden saatler önce katilleriyle yemek yemiş! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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