Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı

03.04.2022 19:18

Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine işkence ederek öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya'nın sitesinde Eylül bebeği kaçırdı.

Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 aylık bebeğine işkence ederek öldürme girişiminde bulunan E.K., eski eşi Mehmet Kaya'nın sitesinde Eylül bebeği kaçırdı. Aracıyla gelen E.K. yaya halde kaçarak olay yerinde aracı bıraktı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K. görüntülerin ortaya çıkması üzerine yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştı. Eylül bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

E.K., pazartesi günü gözaltına alındı. Salı günü adliyeye çıkartılan E.K., serbest bırakıldıktan sonra eski eşi Mehmet Kaya'ya tehdit mesajı atması ve şikayet edilmesi üzerine tekrar gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ikinci kez serbest bırakıldı.

Anne E.K. bu kez, baba Mehmet Kaya'nın Eylül bebeği hava alması için sitesinde bulunan parka yeğeni tarafından indirttiği esnada, kucağından alarak kaçtı. Yaşanan olayla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Eylül bebeğin babası Mehmet Kaya, çocuğunun can güvenliğinin şüpheli olduğunu ifade etti. Kaya, "Saat 16.00 civarında, savcılık kararıyla bana verilen çocuğumu öldürmek isteyen kadın sitemize geldi. Çocuğu eline alır almaz kaçmak istedi, aracına binmeye çalışırken biz koşarak engellemeye çalıştık. O ile ablası aracı bırakarak site dışına kaçıp gitti. Emniyeti aradım yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi. Ben de 4 gün önce çocuğu öldürmek isteyen kadın olduğunu söyledim, savcılık kararını göstermeme rağmen bize bir şey yapamayacaklarını söyleyip bizi gönderdi. Şu an çocuğun sağlık durumundan şüpheliyim, ne olacağını bilmiyorum. Yetkililere sesleniyorum, şikayet etmemize rağmen karakol almadı. Aracının başında bekliyoruz burada kaçıp gitti. Şu an endişe içindeyiz çocuğumun yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz sorumlusu karakoldur, hiçbir müdahale etmediler" dedi.

Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı
Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı
Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı Son dakika haberleri | Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından kaçırıldı Şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı Şehit güvenlik korucusu kabri başında anıldı Annesi tarafından öldürülmek istenen Eylül bebeğin babası İHA'ya konuştu Annesi tarafından öldürülmek istenen Eylül bebeğin babası İHA'ya konuştu

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
17:44 Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti
17:36 Galatasaray'ın yıldızı Nelsson "6 kadını birbiriyle aldattım" sözlerini kendi söylemiş gibi paylaşan kullanıcıya tepki gösterdi
17:32 Ümit Özdağ otobüsteki Arapça yazılara tepki gösterdi: Böyle rezalet olur mu?
17:26 İlk olarak Konya'da denenecek! Tüm Türkiye'de geçerli "TRKart" dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 19:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: Öldürülmek istenen Eylül bebek, annesi tarafından böyle kaçırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement