Öldürülmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırıldı
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Öldürülmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırılan genç hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:34 Kaynak: İHA
Öldürülmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırılan genç hastanelik oldu. İslahiye
'de çiftçilik yapan bir kişi arkadaşları tarafından öldürmesin diye koruduğu yılan tarafından ısırıldı.
İslahiye Ağabey mahallesinde ikamet eden Yakup Ardıç (23) tarlada çalıştığı esnada bir yılan buldu. Yanında çalışan arkadaşlarının yılanı öldürmesinden korkan Ardıç, yılanı eline almaya çalışırken yılan tarafından parmağından ısırıldı. Hemen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yakup Ardıç, sağlık tedavisinin ardından taburcu edildi. Ardıç, daha önce de yılan tarafından ısırıldığını ama bu yılanın en zehirlisi olduğunu vurguladı. - GAZİANTEP
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