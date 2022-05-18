ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ

18.05.2022 16:11

NEVŞEHİR'de, öldürülüp cesedi parçalara ayrılan Ümit Onbaşı (40), toprağa verildi.

NEVŞEHİR'de, öldürülüp cesedi parçalara ayrılan Ümit Onbaşı (40), toprağa verildi. Onbaşı'nın ağabeyi Hamdi Onbaşı, "Kardeşimin silahla vurulduğu, yakılmaya çalışıldığı ve ayaklarının kesildiği şeklinde duyum alıyoruz" dedi.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi. Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen parçalanmış cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınamayan Ümit Onbaşı'ya ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ümit Onbaşı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kent merkezindeki Tüfekçi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Onbaşı, Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ümit Onbaşı'nın ağabeyi Hamdi Onbaşı, "Şu anda savcılıkta soruşturma sürüyor. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Yapılan bir vahşet, insanlığa sığmaz. Adli makamlardan da hakim ve savcılardan da ricamız, en ağır cezaları almaları. Başka bir şeyimiz yok. Acılıyız. Bu ayın 5'inden beri adli tıp sürecini bekliyorduk, dün teslim aldık, bugün toprağa veriyoruz. DNA sonuçları sonunda cesedin kardeşime ait olduğu belli oldu. Konuşamıyorum, acılıyız" ifadesini kullandı.Hamdi Onbaşı, cesedin yakılmak istendiği yönündeki iddialar üzerine de, "Soruşturma gizli olduğu için bir bilgi alamıyoruz. Duyumlar öyle, yakılmaya çalışılmış, parçalanmış diye duyumlar alıyoruz ama kesin ve resmi bir cevap verilmedi. Kardeşimin silahla vurulduğu, yakılmaya çalışıldığı ve ayaklarının kesildiği şeklinde duyum alıyoruz" diye konuştu. (DHA)

ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ
ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ

YORUMLAR
500
NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ NEHİRDE 5 GÜN SONRA CESEDİ BULUNAN FERHAT, TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
20:20 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali diğer ülkeleri tedirgin etti! Moldova: Bizi bir an önce Avrupa Birliği'ne alın
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 20:28:03. #1.11#
SON DAKİKA: ÖLDÜRÜLÜP CESEDİ PARÇALARA AYRILAN ÜMİT, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement