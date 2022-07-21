Öldürülüp ormanlık alana atılan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı

Katledilen Pınar Damar'ın babası Mustafa Damar, "Bu tür cezalara idam istiyoruz"

Pınar Damar'a gözyaşları içinde veda

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kaybolduktan sonra Bağcılar'da cesedi bulunan Pınar Damar son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları gözyaşları içinde 31 yaşındaki kızı uğurlarken, Damar'ın babası Mustafa Damar, "Bir gecede kanun çıkıyor bu tür cezalara idam cezası istiyoruz" dedi.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde kaybolan ve bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Damar'ın cenazesi adli tıp kurumundan alındı. Cenaze işlemlerinin ardından Damar'ın cenaze naması kılınması için Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesindeki Ulu Camiye götürüldü. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Tabutun üzerine gelinlik ve beyaz örtü konuldu. Damar'ın kardeşi ise ayakta durmakta zorlanırken, ablasının tabutuna sarılarak, 'sana nasıl kıydılar' diye feryat etti. Daha sonra helallik alınan 32 yaşındaki Damar'ın cenaze namazı kılındı. Namazın ardından gözyaşları içinde götürülerek, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

Namazdan önce kameralara konuşan öldürülen kızın Babası Mustafa Damar, "5 dakikada kanun çıkartılıyor, bir gecede kadınlar için kanun çıkartılsın. Bu tür cezalara idam cezası istiyoruz. 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim" dedi.

Pınar Damar'ın halası ise, "Gencecik bir kızın hayallerinin nasıl yıkıldığını görsünler. Bu kızın ne günahı vardı. Anne olacaktı, gelinlik giyecekti, sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Öte yandan Pınar Damar'ın küçük yaşta annesini kaybettiğini, dört kardeş olarak üvey anneleri tarafından büyütüldüğü öğrenildi.