ÖLDÜRÜP CESEDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTIĞI KAMERAMANIN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ - Son Dakika

BURSA'da, dizi kameramanı Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürüp cesedini yakmaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2'si tutuklu, 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Muhammed Derviş (25), maktulün ailesinden özür diledi.

Olay, geçen yıl kasım ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda cesetle karşılaştı. İncelemenin ardından bıçaklanarak öldürülen kişinin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yakılmaya çalışıldığı tespit edilen cesedin, Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olarak çalışan Serkan Topal'a ait olduğu belirlendi. Cesedin bulunduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri kazma, kürek ve su şişeleri buldu. Tanık olarak ifadelerini aldıkları mahallelerden, akşam saatlerinde bir kişinin siyah renkli bir otomobille şüpheli şekilde çevrede dolaştığını belirleyen ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki içme suyunun, 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten, siyah renkli bir otomobille gelen 3 kişi tarafından alındığını tespit etti. Ekipler, aracın plakasından marketten su alan kişilerin Muhammed Derviş, kuzeni Zeynal Nevruz (18) ve kız arkadaşı Hülya S. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz tutuklandı, Hülya S. ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

'BİRLİKTE ALKOL ALIRKEN KÜFÜR EDİP SALDIRDI'

Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Muhammed Derviş, daha önce verdiği ifadesinde, arkadaşı olan Serkan Topal'ın kendisine olan 30 bin lira borcunu ödemediğini öne sürerek şöyle konuştu Olay akşamı Zeynal'in evinde Serkan'ı da çağırarak alkol alıyorduk. Serkan kız meselesini açtı. Ben de rahatsız olduğumu söyledim. Bana küfredip saldırmaya başladı. Kendimi korumak için masanın üzerindeki meyve bıçağını aldım. Rastgele sallamaya başladım. Araya giren Zeynal, kolundan yaralandı. O yarasına bakmaya gidince, Serkan yine arkamdan saldırdı. Kendimi korumak için yine elimdeki bıçağı salladım. Sonra olanları hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde Serkan yerde yatıyordu. Masanın üzerinde bulunan telefonunu ve cebinden banka kartını aldım. Zeynal'a telefonu satması için verdim. Banka kartından bir sefer ben, bir sefer de Zeynal para çekti. Çok üzgünüm ve pişmanım. Kaza ile Serkan öldü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum dedi.

'KOLUMDAN YARALANINCA, KENDİMİ BANYOYA KİLİTLEDİM'

Tutuklu sanık Zeynal Nevruz daha önce verdiği ifadesinde, Muhammed, Serkan'dan alacağı olan 30 bin lirayı ödemesi için benden yardım istemişti. Olay akşamı, benim evde üçümüz alkol alıyorduk. Sohbet ediyorduk. Mutfakta nargile yaparken içeriden küfürlü, bağrışmalar duydum. Yanlarına gittiğimde Muhammed ile Serkan birbirlerine fiziksel olarak saldırıyorlardı. Araya girip ayırmak istedim. Muhammed'in salladığı bıçak koluma isabet etti. Kolumdan yaralanınca, kendimi banyoya kilitledim. Olanları görmedim. Kapıyı açtığımda Serkan'ı yerde yatarken gördüm. Serkan'ın telefonunu satmak için Muhammed bana verdi ancak satmadan geri getirdim. Kartıyla bankamatikten para çektim. Paranın hepsini Muhammed'e verdim. Cesetten kurtulmak için yapmış olduğumuz işlemleri, daha önce ayrıntılı olarak anlatmıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum dedi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KAMERAMANIN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Serkan Topal cinayetiyle ilgili yargılamaya devam edildi. Yapılan duruşmada, tarafların avukatları ile öldürülen Serkan Topal'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Hülya S.'nin gelmediği duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş ile Zeynal Nevruz, H Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan Muhammed Derviş, öldürdüğü Serkan Topal'ın ailesinden özür dileyip, Yaşananlardan dolayı pişmanım. Böyle bir şey yapmak istemedim. Bir anda oldu dedi. Zeynal Nevruz ise cezaevinde mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.