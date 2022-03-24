Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş - Son Dakika
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Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş

24.03.2022 00:57
Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kadını öldürdükten sonra maden ocağına gömdüğü ortaya çıkan sanık, cesedi belirli aralıklarla kontrol etmeye gittiğini ve maktule evden kaçmış izlenimi vermek için bavulunu ve çantasını cesedi gömdüğü yere götürerek yaktığını söyledi.

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kadını öldürdükten sonra maden ocağına gömdüğü ortaya çıkan sanık, cesedi belirli aralıklarla kontrol etmeye gittiğini ve maktule evden kaçmış izlenimi vermek için bavulunu ve çantasını cesedi gömdüğü yere götürerek yaktığını söyledi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında yaşanan olayda 40 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Öz'ün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar neticesinde Öz'ün gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen B.M. tarafından öldürülerek Kavak köyü yakınlarında bulunan eski mermer ocağına gömüldüğü anlaşılmıştı. Tutuklanan B.M., bugün Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. "Kasten öldürme" suçundan yargılanan B.M., ilk duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık B.M., Fatma Öz ile yaklaşık 5 yıl önce tanıştığını, kendisine ilçede ev tuttuğunu söyledi. Öz'ün ihtiyaçlarını karşılamak için bazı zamanlar evine gittiğini söyleyen sanık, bir süre sonra tartıştıkları maktulün kendisinden para istediğini ve vermesi durumunda ilçeyi terk edeceğini söylediğini iddia etti.

"'Bizi mi vuracaksın abi?' dedi"

Sanık B.M. ifadesinde, "Arkadaşım M.F.A. ile Fatma Öz'ün aralarında bir ilişki olabileceğini düşündüm ve inkar ederlerse tabancayı görmeleri durumunda korkacaklarını düşündüm. Bu arada arkadaşım M.F.A. tabancayı görünce 'Bizi mi vuracaksın abi?' dedi. Tabancada bir mermi vardı ve onu da namluya sürerek şarjörü çıkarttım. Tabancanın boş olduğunu göstererek onları vurmak gibi bir niyetim olmadığını söyledim. Bu sırada M.F.A.'ya Fatma'yı götürmesini söyledim. Fatma bize hakaret ederek gitmek istemediğini söyledi. Aşağı doğru yürümeye başladı ve sakinleştirmek için peşinden gittim. Bu sırada belimdeki tabancanın düşeceğini düşünerek elime aldım. Fatma yanına gittiğimde elimde bulunan silahı tutarak göğüs kısmına dayadı ve 'beni öldür' diye bağırdı. Bu esnada tabanca ateş aldı" dedi.

Paniğe kapıldığını, yaralanan Fatma Öz'ü aracının bagajında hastaneye götürmek istediğini anlatan sanık, maktulün yolda öldüğünü anlayınca bir yere gömdüğünü ve üzerini taşlarla kapattığını ifade etti.

Cesedi belirli aralıklarla kontrol etmiş

Sanık B.M., aralıklarla cesedi kontrol etmeye gittiğini, maktule evden kaçmış izlenimi vermek için ikamet ettiği evden bavulunu ve çantalarını aldığını, bunları cesedi gömdüğü bölgeye götürerek yaktığını söyledi. Öz'ün cep telefonunu da gömdüğü bölgeye attığını anlatan sanık, cinayeti işlediğini polise anlatmayı çok kez düşündüğünü, ancak cesaret edemediğini, daha sonra ise aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini söyleyen sanık B.M., suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatını talep etti.

Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi. - SİVAS

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Fatma Öz, Nisan, Silah, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürüp gömdüğü genç kadına evden kaçtı izlenimi vermek istemiş - Son Dakika


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